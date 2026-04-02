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Миллиардеры мира прячут от налогов 3,55 трлн долларов

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  • 2.04.2026, 19:01
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Миллиардеры мира прячут от налогов 3,55 трлн долларов

Это больше, чем ВВП Франции.

Богатейшие люди со всего мира укрывают от налогов в офшорах и на незадекларированных счетах около 3,55 трлн долларов, сообщило в четверг, 2 апреля, - накануне 10-й годовщины публикации «Панамских досье» - объединение благотворительных организаций Oxfam. Эта сумма превышает ВВП Франции (3,16 трлн долларов в 2024-м) и более чем вдвое больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира, указано в пресс-релизе Oxfam.

На долю 0,1% богатейших людей мира приходится около 2,84 трлн долларов - приблизительно 80% всех денег, хранящихся в офшорах. Эта сумма, по данным Oxfam, превышает размер капитала беднейшей половины человечества, то есть 4,1 млрд человек. Причем у 0,01% богатейших людей хранятся 1,77 трлн долларов, передает DW.

В качестве мер борьбы с уклонением от налогов Oxfam предлагает повысить налоги для 1% богатейших людей мира и ввести налоги на сверхбогатство. Среди других инициатив - укрепление международного сотрудничества для ликвидации офшоров и достижения большей финансовой прозрачности.

По оценкам Oxfam, с момента публикации «Панамских досье» 3 апреля 2016 года объем офшорных активов в 2023 году увеличился до 13,25 трлн долларов - на тот момент почти 12,5% мирового ВВП. В то же время, как указывает организация, доля офшорных активов, которые не облагаются налогами, существенно сократилась и стабилизировалась на уровне 3-4% от мирового ВВП. К примеру, в 2024 году Всемирный банк оценивал мировой ВВП в 110,8 трлн долларов. Фигурирующие в пресс-релизе Oxfam офшорные 3,55 трлн долларов, которые совсем не облагаются налогами, составляют примерно 3,2% этой суммы.

Снижению доли не облагаемых налогами офшорных денег, как указывают в организации, способствовал запуск в 2016-2017 годах системы Автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). К марту 2025 года к стандарту отчетности AEOI присоединились 126 стран и юрисдикций.

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