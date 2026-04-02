закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне активно скупают недвижимость в Минске

20
  • 2.04.2026, 19:47
  • 14,852
Россияне активно скупают недвижимость в Минске

Стало известно, сколько квартир купили граждане РФ.

Россияне активно покупают недвижимость в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Минского городского агентства по госрегистрации.

«Только за март в нашем агентстве зарегистрировано 126 объектов недвижимости на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи. Равенство прав, Союзное государство, отмена разрешительного порядка найма на работу — все это создает условия для свободного передвижения и выбора места жительства», — говорится в сообщении структуры.

Эксперт по недвижимости в телеграм-канале «Литовская о жилье» обратила внимание, что, исходя из этих данных, получается, что россияне купили в марте каждую десятую квартиру.

«Не так давно писала, что доля покупателей-россиян в Минске может достичь 10% к лету, но оказывается, что их уже 10%. Сейчас в базе НКА (Национального кадастрового агентства. — Прим. ред.) 1284 сделки за март с квартирами, комнатами и долями в Минске. Так что 126 сделок от людей с паспортом РФ (правда, тут не только квартиры) — это то, что уже влияет на статистику цен по реальным сделкам», — подчеркнула Наталья Литовская.

Напомним, с начала марта в России наблюдаются сбои в работе интернета и связи, что происходит на фоне атак беспилотников. При этом власти не исключают, что отключения могут продолжиться. На этом фоне в соцсетях некоторые россияне пишут о желании переехать в Беларусь. Это вызвало довольно неоднозначную реакцию со стороны белорусов.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров