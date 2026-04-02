Россияне активно скупают недвижимость в Минске 20 2.04.2026, 19:47

14,852

Стало известно, сколько квартир купили граждане РФ.

Россияне активно покупают недвижимость в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Минского городского агентства по госрегистрации.

«Только за март в нашем агентстве зарегистрировано 126 объектов недвижимости на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи. Равенство прав, Союзное государство, отмена разрешительного порядка найма на работу — все это создает условия для свободного передвижения и выбора места жительства», — говорится в сообщении структуры.

Эксперт по недвижимости в телеграм-канале «Литовская о жилье» обратила внимание, что, исходя из этих данных, получается, что россияне купили в марте каждую десятую квартиру.

«Не так давно писала, что доля покупателей-россиян в Минске может достичь 10% к лету, но оказывается, что их уже 10%. Сейчас в базе НКА (Национального кадастрового агентства. — Прим. ред.) 1284 сделки за март с квартирами, комнатами и долями в Минске. Так что 126 сделок от людей с паспортом РФ (правда, тут не только квартиры) — это то, что уже влияет на статистику цен по реальным сделкам», — подчеркнула Наталья Литовская.

Напомним, с начала марта в России наблюдаются сбои в работе интернета и связи, что происходит на фоне атак беспилотников. При этом власти не исключают, что отключения могут продолжиться. На этом фоне в соцсетях некоторые россияне пишут о желании переехать в Беларусь. Это вызвало довольно неоднозначную реакцию со стороны белорусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com