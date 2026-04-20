Видеофакт: ГУР поразило два больших десантных корабля РФ

Видеофакт: ГУР поразило два больших десантных корабля РФ5
- 20.04.2026, 15:53
Оба корабля выведены из строя.
В ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины «Призраки» нанесли удары по двум крупным десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму. Речь идёт о ВДК проектов 775 «Ямал» и 1171 «Николай Фильченков».
«В момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте», — сообщили в ГУР в Telegram.
В разведке уточнили, что «Ямал» — корабль проекта 775, построенный в 1988 году. Его длина составляет 112,5 метра, а грузоподъёмность — до 500 тонн, включая бронетехнику и десант. Оценочная стоимость — более 80 миллионов долларов.
«Николай Фильченков» — десантный корабль проекта 1171 1975 года постройки, способный перевозить до 1000 тонн груза, включая десятки единиц бронетехники и крупный десант. Его стоимость оценивается более чем в 70 миллионов долларов.
По данным украинской разведки, оба корабля в результате атаки выведены из строя.
Кроме того, в Севастополе была уничтожена радиолокационная станция «Подлёт-К1», ориентировочная стоимость которой составляет около 5 миллионов долларов.