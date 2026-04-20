Украинцы нанесли удар по нефтебазе в Крыму

Украинцы нанесли удар по нефтебазе в Крыму1
- 20.04.2026, 14:56
Также уничтожены склады боеприпасов.
В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора, сообщает Генштаб ВСУ.
Поражена нефтебаза «Гвардейская» во временно оккупированном Крыму. Операция снизила возможности по обеспечению топливом воинских подразделений российского агрессора.
Нанесены удары и по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф на территории Донецкой области и Локня под Белгородом.
Украинские дроны также уничтожили склад БПЛА в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт врага вблизи Благодатного в Донецкой области.
«Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины», - отмечают в Генштабе.