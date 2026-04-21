Япония отменила ограничения на экспорт летального оружия 21.04.2026, 16:36

3,284

Решение уже назвали «историческим поворотом».

Правительство Японии пересмотрело правила применения трех принципов передачи оборонной техники, фактически открыв возможность для экспорта летального вооружения, включая истребители и эсминцы, пишет Kyodo News.

В соответствии с новыми принципами правительство будет обязано уведомлять парламент о любых решениях Совета национальной безопасности по экспорту.

Экспорт оружия будет ограничен 17 странами, подписавшими с Японией соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, включая Филиппины и Индонезию. Экспорт в страны, где идут боевые действия, запрещен, но исключение может быть сделано для «особых обстоятельств»: поставки одобрят, если союзнику «требуется такое оборудование».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что путь страны как мирного государства на протяжении более чем 80 послевоенных лет остается неизменным. «В рамках новой системы мы будем стратегически продвигать передачу оборонной техники, принимая решения о возможности такой передачи еще более строго и осмотрительно», — написала она.

Financial Times называет это «историческим поворотом» в политике Японии, обусловленным тем, что страна считает текущую обстановку в сфере безопасности «самой серьезной» со времен Второй мировой войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com