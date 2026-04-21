Под Молодечно Toyota столкнулась с мотоблоком 10 21.04.2026, 18:26

7,820

Два человека погибли на месте.

Днем 21 апреля на автодороге Р-56 «Молодечно-Воложин» в Минской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок — погибли два человека. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомств, ДТП произошло около 13.00 на 11-м километре трассы, недалеко от агрогородка Полочаны Молодечненского района. 61-летний водитель Toyota, двигаясь по своей полосе, не справился с управлением и выехал на встречную — там легковой автомобиль столкнулся с мотоблоком МТЗ.

78-летний водитель мотоблока и его 79-летняя пассажирка погибли на месте.

По предварительной версии Следственного комитета, водителю иномарки во время движения стало плохо.

На месте работает следственно-оперативная группа, идет опрос свидетелей, выясняются обстоятельства, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com