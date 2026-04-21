закрыть
25 апреля 2026, суббота, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Молодечно Toyota столкнулась с мотоблоком

10
  • 21.04.2026, 18:26
  • 7,820
Под Молодечно Toyota столкнулась с мотоблоком

Два человека погибли на месте.

Днем 21 апреля на автодороге Р-56 «Молодечно-Воложин» в Минской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок — погибли два человека. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомств, ДТП произошло около 13.00 на 11-м километре трассы, недалеко от агрогородка Полочаны Молодечненского района. 61-летний водитель Toyota, двигаясь по своей полосе, не справился с управлением и выехал на встречную — там легковой автомобиль столкнулся с мотоблоком МТЗ.

78-летний водитель мотоблока и его 79-летняя пассажирка погибли на месте.

По предварительной версии Следственного комитета, водителю иномарки во время движения стало плохо.

На месте работает следственно-оперативная группа, идет опрос свидетелей, выясняются обстоятельства, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

