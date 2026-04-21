В Минске можно будет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит 4 21.04.2026, 21:39

Результат будет уже через 20 минут.

В Минске пройдет профилактическая акция, во время которой можно бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Проверить себя можно будет с 22 апреля по 29 мая. Тестирование проводят в самом Центре гигиены по адресу ул. Клары Цеткин, 4, в процедурном кабинете № 301 на третьем этаже.

Результат будет готов примерно через 20 минут. Во время ожидания можно будет проконсультироваться по вопросам профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов, поучаствовать в тематической викторине и получить подарок.

Правда, время неудобное: кровь на экспресс-тест берут только в рабочие дни с 10:00 до 13:00. Телефоны для справок — 8(017) 258−22−68, 200−28−83.

