В Минске построят три огромные «свечки» 11 22.04.2026, 9:56

иллюстративное фото

Для этого снесут частный сектор в районе улиц Маяковского и Полесской.

На месте частного сектора в районе столичных улиц Маяковского и Полесской планируется построить три многоквартирных жилых дома, сообщил в эфире программы «Говорит и показывает Минск» председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет «Зеркало».

Чиновник отметил, что территория в районе улиц Полесской, Оранжерейной и Луговой уже «покрыта градостроительной документацией детального планирования».

Разработана концепция размещения объектов, которая предусматривает возведение трех многоквартирных жилых домов — так называемых свечек.

По информации Виктора Гутько заказчик, УКС Советского района, уже занимается оценкой объектов, подлежащих сносу, чтобы произвести компенсацию.

Как рассказал агентству «Минск-Новости» глава районной администрации Роман Мельник, сносу и отселению в соответствии с проектами детального планирования территорий Ленинского района подлежат 345 домовладений.

