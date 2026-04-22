В Минске построят три огромные «свечки»11
- 22.04.2026, 9:56
Для этого снесут частный сектор в районе улиц Маяковского и Полесской.
На месте частного сектора в районе столичных улиц Маяковского и Полесской планируется построить три многоквартирных жилых дома, сообщил в эфире программы «Говорит и показывает Минск» председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет «Зеркало».
Чиновник отметил, что территория в районе улиц Полесской, Оранжерейной и Луговой уже «покрыта градостроительной документацией детального планирования».
Разработана концепция размещения объектов, которая предусматривает возведение трех многоквартирных жилых домов — так называемых свечек.
По информации Виктора Гутько заказчик, УКС Советского района, уже занимается оценкой объектов, подлежащих сносу, чтобы произвести компенсацию.
Как рассказал агентству «Минск-Новости» глава районной администрации Роман Мельник, сносу и отселению в соответствии с проектами детального планирования территорий Ленинского района подлежат 345 домовладений.