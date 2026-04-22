закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске построят три огромные «свечки»

11
  • 22.04.2026, 9:56
  • 6,014
В Минске построят три огромные «свечки»
иллюстративное фото

Для этого снесут частный сектор в районе улиц Маяковского и Полесской.

На месте частного сектора в районе столичных улиц Маяковского и Полесской планируется построить три многоквартирных жилых дома, сообщил в эфире программы «Говорит и показывает Минск» председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет «Зеркало».

Чиновник отметил, что территория в районе улиц Полесской, Оранжерейной и Луговой уже «покрыта градостроительной документацией детального планирования».

Разработана концепция размещения объектов, которая предусматривает возведение трех многоквартирных жилых домов — так называемых свечек.

По информации Виктора Гутько заказчик, УКС Советского района, уже занимается оценкой объектов, подлежащих сносу, чтобы произвести компенсацию.

Как рассказал агентству «Минск-Новости» глава районной администрации Роман Мельник, сносу и отселению в соответствии с проектами детального планирования территорий Ленинского района подлежат 345 домовладений.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

