Украинский ЦПД: Белорусам начали ограничивать интернет 5 22.04.2026, 15:55

Вслед за россиянами.

Украинский Центр противодействия дезинформации пишет, что в Беларуси отмечаются систематические признаки ужесточения контроля над цифровым пространством. Речь идет об ограничении мобильного интернета (до 30 ГБ в месяц), а также об искусственном снижении скорости передачи данных.

Пользователи также пишут о ухудшении качества связи: нестабильный доступ к сети, перебои в работе сервисов и т. д. Проблемы с интернетом негативно влияют как на бизнес, так и на повседневную жизнь людей.

«Однако белорусские власти, следуя примеру России, пренебрегают интересами своих граждан и вводят постепенное тотальное ограничение интернета. Ограничение свободы в интернете в Беларуси не является новым явлением. Ранее неоднократно фиксировались точечные отключения сети во время протестов, а также контроль за онлайн-активностью граждан. Текущие шаги являются логическим продолжением политики ограничений руководства страны», — пишут в ЦПД.

В долгосрочной перспективе такие действия создают предпосылки для аналога российского «суверенного интернета».

