24 апреля 2026, пятница, 22:49
Путин решил «стричь» крупный бизнес

6
  22.04.2026, 16:47
  • 5,086
Путин решил «стричь» крупный бизнес

Под удар попадут российские сырьевые компании и некоторые банки.

Россия рассматривает введение налога на сверхприбыль для ряда сырьевых компаний и банков, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета на фоне увеличения военных расходов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, Министерство финансов изучает возможность нового налога для бизнеса. Окончательное решение пока не принято, а предметные переговоры ожидаются во второй половине года в рамках подготовки следующего бюджетного цикла.

Среди возможных объектов налогообложения называются крупные сырьевые компании, включая золотодобытчика «Полюс» и горно-металлургическую компанию «Норникель», а также некоторые частные банки.

Экономика России уже сталкивается с ростом бюджетного дефицита и замедлением темпов роста. Власти ранее повышали налоги, включая НДС, чтобы компенсировать растущие расходы, связанные с войной против Украины.

Идея дополнительного изъятия прибыли обсуждается на фоне усиливающегося давления на экономику: высокие процентные ставки, снижение спроса и признаки охлаждения деловой активности.

При этом отдельные отрасли держаться благодаря высоким мировым ценам на сырье. Золото в начале года достигало исторических максимумов, а медь и другие металлы сохраняют высокую стоимость, поддерживая доходы добывающих компаний.

Ранее Россия уже вводила разовый налог на сверхприбыль бизнеса в 2023 году. Теперь же власти вновь возвращаются к этой практике, стремясь стабилизировать бюджет, который остается под давлением военных расходов и замедления экономики.

Официальные представители российского Минфина и компаний от комментариев отказались.

