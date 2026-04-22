Песков: Путин готов встретиться с Зеленским 19 22.04.2026, 22:38

20,250

Пресс-секретарь диктатора РФ назвал условие.

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.

Об этом пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил изданию «Вести».

Он подчеркнул, что главным является то, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной.

«Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», - заявил Песков.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com