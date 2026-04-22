24 апреля 2026, пятница, 22:54
Песков: Путин готов встретиться с Зеленским

  22.04.2026, 22:38
Пресс-секретарь диктатора РФ назвал условие.

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.

Об этом пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил изданию «Вести».

Он подчеркнул, что главным является то, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной.

«Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», - заявил Песков.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук