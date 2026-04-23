23 апреля 2026, четверг, 23:01
«Песков врет»

  • 23.04.2026, 7:57
В ЦПД объяснили, почему Путин не готов встретиться с Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь Кремль выдвигает нереалистичные условия для встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обманывает, когда утверждает обратное, (заявил https://t.me/akovalenko1989/10663) руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Песков врет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку после слов Пескова о «готовности» он сразу очертил нереалистичные условия, намекнув на выход из Донбасса, которого не будет», — написал Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия планирует продолжать воевать, а мир им не нужен.

«Они просто снова делают вид для западной аудитории, что готовы к завершению войны, но это ложь», — подчеркнул Коваленко.

Напомним, 22 апреля Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским.

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров