«Песков врет»8
- 23.04.2026, 7:57
- 6,414
В ЦПД объяснили, почему Путин не готов встретиться с Зеленским.
Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь Кремль выдвигает нереалистичные условия для встречи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обманывает, когда утверждает обратное, (заявил https://t.me/akovalenko1989/10663) руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
«Песков врет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку после слов Пескова о «готовности» он сразу очертил нереалистичные условия, намекнув на выход из Донбасса, которого не будет», — написал Коваленко.
Он подчеркнул, что Россия планирует продолжать воевать, а мир им не нужен.
«Они просто снова делают вид для западной аудитории, что готовы к завершению войны, но это ложь», — подчеркнул Коваленко.
Напомним, 22 апреля Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским.