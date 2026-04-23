В Гродно ребенок заразился эхиноккозом 3 23.04.2026, 10:54

За год в Беларуси таких случаев не больше 10.

В Гродно у ребенка дошкольного возраста нашли эхинококкоз. Это тяжелое паразитарное заболевание, которое поражает печень и легкие, а иногда и головной мозг. Его переносчиком, вероятно, стала домашняя собака, сообщает портал Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Заболевание широко распространено в странах Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке. В Беларуси оно встречается достаточно редко — за год регистрируется не более 10 случаев.

Эхинококкоз вызывают мелкие ленточные черви, живущие в кишечнике собак, а также диких животных — волков и лисиц. Заражение происходит при контакте с больным животным — яйца паразита могут находиться у него на шерсти или языке. Также заболеть эхинококкозом можно, если употреблять немытые овощи и фрукты или не мыть руки перед едой после контакта с почвой

В организме человека паразит развивается в виде личинки. Со временем в пораженном органе образуется киста — это пузырь с жидкостью, который может медленно увеличиваться в течение нескольких лет. Симптомы зависят от того, где именно она находится. Чаще всего появляются слабость, быстрая утомляемость, головные боли и кожные высыпания. В таких случаях, как правило, требуется хирургическое вмешательство — кисту удаляют.

