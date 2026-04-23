Ученые назвали время, в которое нельзя есть 10 23.04.2026, 11:17

Ради здоровья кишечника.

Нарушения пищеварения могут быть связаны не только с рационом, но и со временем, когда человек ест. Американские ученые выяснили, что сочетание хронического стресса и поздних вечерних перекусов способно значительно повышать риск проблем с желудком и кишечником.

Об этом сообщило издание Mirror.

В рамках одного из исследований ученые проанализировали данные более 11 тысяч участников Национального опроса по здоровью и питанию в США. Выяснилось, что люди с высоким уровнем аллостатической нагрузки — показателя длительного стресса для организма — которые потребляли не менее 25% суточной нормы калорий после 21:00, имели в 1,7 раза выше риск запоров и диареи.

Другое исследование, проведенное в рамках американского проекта «Кишечник», охватило более 4 тысяч человек. Анализ показал: участники с повышенным уровнем стресса, которые регулярно ели поздно вечером, в 2,5 раза чаще сообщали о проблемах с кишечником.

Ведущий автор исследования, доктор Харика Дадигири из Нью-Йоркского медицинского колледжа при больнице Святой Марии и Святой Клэр, отметила, что для здоровья важно не только то, что человек потребляет, но и время приема пищи.

По ее словам, если организм уже истощен стрессом, поздние перекусы могут стать «двойным ударом» по здоровью кишечника.

Исследователи предполагают, что более четкий режим питания и регулярное время приема пищи могут улучшить пищеварение. В то же время доктор Дадигири не призывает полностью отказываться от любимых лакомств или перекусов, однако советует есть их раньше в течение дня.

