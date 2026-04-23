Россияне обхитрили Кремль 3 23.04.2026, 15:38

Фото: AP

Пользователи массово находят способы обхода ограничений интернета.

В России усиливается борьба государства за контроль над интернетом, однако пользователи массово находят способы обхода ограничений. Власти тестируют частичные отключения сети и блокируют популярные сервисы, включая мессенджеры и независимые СМИ, что уже стало частью повседневной жизни во многих регионах, пишет El Pais (перевод — сайт Charter97.org).

Жители крупных городов и провинции сталкиваются с перебоями связи, невозможностью отправлять сообщения и пользоваться онлайн-сервисами. В ответ россияне активно используют VPN-сервисы, позволяющие обходить цензуру. Несмотря на то что сами VPN не запрещены, их публичная рекомендация может повлечь наказание.

По данным Роскомнадзора, в стране заблокированы миллионы сайтов. Однако даже дети и пожилые люди научились обходить ограничения. Telegram, несмотря на попытки блокировки, остается ключевым источником информации для значительной части населения.

Эксперты отмечают, что попытки полного контроля интернета крайне ограничены техническими возможностями. По их мнению, блокировка VPN без ущерба для всей инфраструктуры практически невозможна. Уже зафиксированы случаи сбоев, затрагивающих платежные системы и банковские сервисы.

При этом власти продолжают усиливать давление. Крупным IT-компаниям предложено внедрить технологии для отслеживания использования VPN, что вызывает опасения по поводу приватности пользователей.

Аналитики считают, что ужесточение интернет-контроля подрывает доверие общества и может усилить недовольство. Тем временем внутри российской элиты существуют разногласия по поводу дальнейшего ужесточения цифровых ограничений, что ставит будущее интернет-политики страны под вопрос.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com