Украина противодействует последствиям войны в Иране, нанося удары по объектам РФ 1 23.04.2026, 16:01

Кремль теряет миллиарды долларов.

Украина усилила удары по России, пытаясь нивелировать последствия войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Конфликт вокруг Ирана, в котором участвуют США и Израиль, привел к росту цен на нефть — ключевого источника доходов Москвы. Однако Киев ответил активизацией атак на нефтяные объекты России, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

После смягчения ограничений на покупку российской нефти рядом стран Украина практически сразу нанесла удары по нефтеперерабатывающим предприятиям. Эта стратегия направлена на то, чтобы не дать России воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой.

Война инфраструктур стала ключевым элементом противостояния. Россия ранее систематически атаковала энергетическую систему Украины, особенно в зимний период. Теперь Киев использует полученный опыт, нанося удары по наиболее уязвимым объектам российской энергетики.

Особую роль в этой тактике играют беспилотники. Украина активно развивает дроновые технологии, компенсируя нехватку артиллерии. Дальнобойные беспилотники оказываются эффективными именно против «мягких» целей, таких как нефтяные объекты.

По оценкам, украинские атаки уже привели к перебоям в работе значительной части российской нефтяной отрасли — до 40% мощностей в отдельные периоды. Это происходит на фоне роста бюджетного дефицита России.

Несмотря на давление со стороны союзников, опасающихся дальнейшей эскалации на фоне ближневосточного конфликта, Киев не намерен сворачивать удары. Президент Украины Владимир Зеленский отверг призывы ограничить атаки.

Эксперты отмечают, что экономический фактор становится решающим. Подрыв нефтяных доходов может оказать более существенное влияние на способность России вести войну, чем изменения на линии фронта.

