Украина перестраивает свою энергетическую систему прямо во время войны 2 23.04.2026, 16:31

2,224

«Зеленая» энергетика стала вопросом выживания страны.

Украина адаптируется к постоянным атакам России на инфраструктуру. Масштабные удары по энергосектору, особенно с осени 2024 года, вывели из строя более половины генерирующих мощностей и создали угрозу для атомных электростанций, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Нарушения энергоснабжения заставляли реакторы отключаться от сети, переходя на резервные дизельные генераторы. Эксперты предупреждают, что в случае длительного сбоя это может привести к перегреву и авариям — сценарий, который в Украине особенно чувствителен из-за памяти о Чернобыле.

На этом фоне страна ускоренно меняет подход к энергетике. Вместо крупных централизованных объектов, уязвимых для ракетных ударов, Украина делает ставку на децентрализацию и возобновляемые источники энергии. Солнечные панели и ветровые установки сложнее вывести из строя, а их восстановление занимает меньше времени.

В 2025 году в Украине стали устанавливать солнечные панели, способные обеспечивать электричеством более миллиона домов. Панели появляются на крышах больниц, школ и административных зданий, обеспечивая работу даже во время отключений.

Для многих украинцев это вопрос не экологии, а выживания. Солнечные системы поддерживают работу водоснабжения, больниц и социальных учреждений. В некоторых регионах они стали единственным источником стабильной энергии.

Эксперты считают, что опыт Украины меняет представление о энергетической безопасности в условиях войны. Ключевыми факторами становятся распределенная инфраструктура, диверсификация источников и готовность к быстрому восстановлению.

Несмотря на развитие «зеленой» энергетики, атомные станции остаются основой энергосистемы страны. В будущем Украина планирует сочетать разные источники, делая систему более устойчивой — как к военным угрозам, так и к глобальным вызовам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com