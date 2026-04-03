«Орион» взял курс на Луну

«Орион» взял курс на Луну11
- 3.04.2026, 11:15
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Астронавты приблизятся к спутник через три дня.
Экипаж миссии «Артемида II» начал ключевой этап полёта — космический корабль «Орион» успешно покинул орбиту Земли и направился к Луне. Решающий манёвр состоялся на вторые сутки после запуска — двигатель капсулы работал почти шесть минут, выведя астронавтов на траекторию к спутнику Земли, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
По данным НАСА, так называемый «транс-лунный импульс» прошёл штатно. «Манёвр выполнен успешно», — подтвердили в центре управления полётами в Хьюстоне. Теперь экипаж из четырёх человек находится на пути к Луне, который займет три дня.
Миссия стала первой пилотируемой экспедицией к Луне за более чем 50 лет — с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году. После облёта Луны корабль вернётся на Землю по траектории «свободного возврата», используя гравитацию спутника.
В первые часы после старта астронавты проверяли системы корабля и устраняли мелкие неполадки, включая сбои связи и проблемы с бортовым туалетом, которые впоследствии удалось решить.
Сейчас экипаж продолжает адаптацию к невесомости — ежедневные физические упражнения для сохранения мышечной и костной массы. Также протестированы системы жизнеобеспечения — в случае аварии специальные скафандры способны поддерживать жизнь астронавтов до шести суток.
Миссия «Артемида II» рассчитана на 10 дней и должна стать ключевым шагом в подготовке к высадке людей на Луну, запланированной на 2028 год. Одновременно она рассматривается как часть новой космической гонки, в которой США стремятся опередить Китай.
После выхода на лунную траекторию у экипажа уже нет возможности вернуться раньше срока.