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Куда Путин заведет Россию без интернета

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  • Вадим Денисенко
  • 6.04.2026, 8:49
  • 8,682
Куда Путин заведет Россию без интернета

Классический управленческий хаос.

Что происходит с российским интернетом и что это означает для нас? На первый взгляд, всё, что делает российская власть с интернетом, выглядит как хаос. И, как бы это ни звучало парадоксально, это и есть классический управленческий хаос. Но радоваться этому пока немного рано.

Начать нужно с того, что Россия, особенно после президентских выборов 2024 года, стремительно движется в сторону Северной Кореи. А этот процесс означает, что страна вступила в эпоху запретов. И сейчас наступил как раз тот момент, когда процесс начинает доминировать над содержанием.

Есть ли у Кремля план и понимание того, как должна выглядеть Россия с чебурнетом? Сейчас можно с уверенностью на 100% сказать, что нет. Есть представление Путина, что должно быть как-то так, как в СССР 70-х или в Китае сейчас. Но чёткой модели не существует. Россия начала закрывать интернет, не понимая, что должно появиться в результате.

Путин всегда скрупулёзно вникал в подобные реформы. Сейчас, похоже, он просто позволил ситуации развиваться так, как будет. Он не мыслит деталями, он мыслит в категории «надо что-то запретить», не следя за полной картиной (не имея представления, как это должно быть). Это, между прочим, новая управленческая реальность РФ: когда система выполняет все пожелания вождя без какой-либо критики.

Отсутствие единой картины привело к тому, что каждое ведомство видит закрытие интернета по-своему.

Приведу несколько простых примеров. Есть ФСБ, которая одновременно хочет контроля над всем и инструментов влияния на всех. Это — первое большое противоречие. Есть Кириенко, который хочет доминировать в экономической цифровой сфере и вытесняет ряд платформ, включая Telegram, но прикрывается политикой и стреляет себе в ногу, закрывая весь интернет в целом и Telegram в частности. Есть электронные деньги, которые преодолевают коррупцию, но убивают потоки, на которых сидит масса чиновников…

Но главное — закрытие интернета убивает доверие к этим самым деньгам. Одним словом, это классический управленческий хаос, когда система мимикрирует под аморфное желание вождя.

Можно предположить, что такая система управления обязательно даст ряд сбоев, и это приведёт к резкому ухудшению системы управления государством за относительно короткий промежуток времени. Здесь всё будет зависеть от того, хватит ли в России ресурсов. Ведь управленческие кризисы резко ускоряются в момент безденежья.

Как долго продлится этот хаос? Думаю, острая фаза продлится относительно недолго: россиянам нужно примерно 6–12 месяцев, чтобы выйти на некое условное плато. При этом у процесса нет явного лидера (ответственного), а значит, все игроки будут тянуть одеяло на себя, что создаст дополнительную турбулентность в последующие месяцы. Но, к сожалению, у россиян есть это время, потому что информационный фронт против них не открывает никто, кроме нас.

Вадим Денисенко, unian.net

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