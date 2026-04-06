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Власти России подтвердили гибель генерал-лейтенанта Отрощенко

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  • 6.04.2026, 11:31
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Власти России подтвердили гибель генерал-лейтенанта Отрощенко

Он был на борту упавшего Ан-26.

Губернатор Мурманской области России Андрей Чибис подтвердил гибель генерал-лейтенанта Александра Отрощенко во время крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в аннексированном Крыму. Об этом Чибис сообщил во время совещания правительства, которое началось с минуты молчания, пишет «Интерфакс».

Ан-26 разбился 31 марта во время планового перелёта. На борту, по данным Минобороны, находились 29 человек. Следственный комитет сообщал о 30 погибших. Минобороны уточнило, что «поражающего воздействия по самолёту не было». Российские СМИ со ссылкой на неназванные источники писали, что судно врезалось в скалу.

О том, что во время авиакатастрофы погиб Александр Отрощенко, 2 апреля сообщили Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник из числа военнослужащих Северного флота и жительницу Североморска, потерявшую родственника при крушении, а также телеграм-канал «Досье шпиона». По данным канала, вместе с ним погибли шесть офицеров штаба Северного флота – воинской части №45625 в Североморске.

Отрощенко возглавлял смешанный авиационный корпус Северного флота с 2024 года. До этого он командовал морской авиацией Черноморского и Северного флотов, а также 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. В 2019 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

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