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Страховая компания Allianz подала иск против пропалестинских активистов

  • 8.04.2026, 19:41
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Страховая компания Allianz подала иск против пропалестинских активистов

Компания требует компенсации убытков на сумму £300 тысяч.

Германская страховая компания Allianz подала иск в британский суд к шести активистам из пропалестинской группировки Palestine Action, пишет The Guardian. Allianz требует компенсации убытков на сумму £300 тыс. (более $300 тыс.) за то, что активисты нанесли ущерб ее офисам в Великобритании. Как отмечает газета, это первый случай гражданского иска к участникам акций Palestine Action.

В октябре 2024 и марте 2025 года активисты провели акции перед штаб-квартирой Allianz в Лондоне и офисом в Гилфорде, протестуя против того, что компания страхует британское подразделение израильской оборонной фирмы Elbit Systems. Во время протестов активисты красной краской нанесли надписи на здания, в которых находятся офисы Allianz. В прошлом году страховая компания расторгла контракт с Elbit Systems.

Представители Palestine Action отмечают, что гражданский иск может нанести им большой урон, так как организация действует на волонтерских началах и у нее нет сотен тысяч для оплаты адвокатов и выплаты компенсации, если она будет назначена.

Palestine Action за последние годы провела много акций в Великобритании, самой известной из которых было проникновение на крупнейшую британскую авиабазу Брайз-Нортон и повреждение там двух самолетов.

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