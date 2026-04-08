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Сенат США попытается ограничить полномочия Трампа в отношении войны с Ираном

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  • 8.04.2026, 21:13
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Сенат США попытается ограничить полномочия Трампа в отношении войны с Ираном

Американские законодатели вновь попытаются принять резолюцию.

На следующей неделе американские законодатели вновь попытаются принять резолюцию, призванную остановить войну с Ираном и заставить президента Дональда Трампа получать одобрение Конгресса на любые дальнейшие военные действия.

Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, которого цитирует CNN.

В этом году демократы уже трижды пытались инициировать подобное голосование, но безрезультатно.

«Конгресс должен вновь утвердить свою власть, особенно в этот опасный момент. Ни один президент, будь то демократ или республиканец, не должен в одиночку втягивать страну в войну – ни сейчас, ни когда-либо», – сказал Шумер.

Лидер демократов отметил, что он «публично и в частном порядке сообщил Белому дому именно то, что мы сказали здесь» в напряженные часы между угрозой президента о том, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», и объявлением о прекращении огня.

Но он не разговаривал с Трампом напрямую, и ему сообщили, что президент «недоступен».

Шумер также раскритиковал заключенное в последнюю минуту перемирие как «хрупкое» и «не являющееся планом».

«Единственное жизнеспособное решение – это долгосрочное дипломатическое решение. Двухнедельное перемирие, особенно такое хрупкое, как это, – это не стратегия. Это не дипломатическое решение. Это не план», – подчеркнул он.

Сенатор не верит, что администрация дает Конгрессу «удовлетворительный ответ» относительно конечной цели.

«С самого первого дня у этой войны никогда не было удовлетворительного ответа на вопрос: какова цель? Чего мы хотим достичь? Каков график? Сколько это будет стоить как человеческих жизней, так и финансовых ресурсов? У него никогда не было ответа. Фактически, его ответ меняется изо дня в день», – сказал Шумер.

Он также назвал действия Трампа «хуже, чем непредсказуемыми – они опасны».

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