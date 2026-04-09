закрыть
15 июля 2026, среда, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп раскритиковал НАТО после встречи с Рютте

10
  • 9.04.2026, 8:26
  • 8,142
Трамп раскритиковал НАТО после встречи с Рютте
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

И снова вспомнил про Гренландию.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение относительно их дальнейшей помощи.

Об этом он написал в Truth Social в четверг, 9 апреля, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они понадобятся нам снова. Помните о Гренландии — тот большой, плохо управляемый кусок льда!!!», — заявил Трамп.

Ранее Марк Рютте заявил, что Трамп «явно разочарован» тем, что многие союзники по НАТО не поддержали войну США и Израиля против Ирана в той степени, которой он ожидал.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко