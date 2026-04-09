Трамп раскритиковал НАТО после встречи с Рютте 10 9.04.2026, 8:26

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

И снова вспомнил про Гренландию.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение относительно их дальнейшей помощи.

Об этом он написал в Truth Social в четверг, 9 апреля, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они понадобятся нам снова. Помните о Гренландии — тот большой, плохо управляемый кусок льда!!!», — заявил Трамп.

Ранее Марк Рютте заявил, что Трамп «явно разочарован» тем, что многие союзники по НАТО не поддержали войну США и Израиля против Ирана в той степени, которой он ожидал.

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