Россия предлагает подсанкционный газ с огромной скидкой 9.04.2026, 12:32

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Посредники пытаются скрыть его происхождение и обойти санкции.

Россия решила воспользоваться мировым энергетическим кризисом, чтобы расширить свою клиентскую базу и продавать сжиженный газ с находящихся под санкциями заводов «Арктик СПГ – 2» и «Портовая» не только Китаю. Малоизвестные посреднические фирмы из России и Китая стали предлагать СПГ странам Юго-Восточной Азии, которые больше всех пострадали от прекращения поставок из Персидского залива, рассказали Bloomberg знающие об этой деятельности люди.

По их словам, посредники уверяют, что могут оформить документы таким образом, чтобы казалось, будто СПГ поступил не из России, а от других поставщиков, таких как Оман или Нигерия. И на прошлой неделе партии российского СПГ предлагались со скидкой в 40% по отношению к нынешним ценам на спотовом рынке.

А последние подскочили примерно вдвое из-за войны на Ближнем Востоке, в результате которой был перекрыт Ормузский пролив. Через него на мировой рынок из стран Персидского залива, прежде всего Катара, поступало более 20% СПГ. За последний месяц Иран не выпустил из залива ни одного СПГ-танкера, хотя позволил покинуть его некоторым судам с нефтью.

Бангладеш, который в прошлом году получил 60% своего СПГ из Катара, с начала кризиса стал закупать газ на спотовом рынке. Ему порой приходилось платить примерно вдвое больше, чем он тратил по долгосрочным контрактам с Катаром, отмечает Bloomberg.

Агентство не смогло выяснить, удалось ли посредникам договориться с кем-нибудь о продаже российского СПГ. Индия ранее заявляла, что не будет приобретать подсанкционный газ.

«Новатэк» планировал открыть экспорт с проекта «Арктик СПГ – 2» в начале 2024 года, но не мог этого сделать еще полтора года из-за санкций, введенных США осенью 2023 года. Летом 2024 года топ-менеджеры «Новатэка» и чиновники российского правительства ездили по азиатским странам, предлагая им газ также с 40%-ной скидкой.

В итоге единственным клиентом стал Китай, выделивший один порт специально для получения подсанкционного российского СПГ. Партии поступают туда с августа 2025 года: первая поставка была приурочена к визиту в Пекин Владимира Путина.

По данным Kpler, сейчас в Персидском заливе находятся 19 танкеров, загруженных СПГ. Катар был вынужден приостановить работу своего комплекса по добыче и сжижению газа, крупнейшего в мире, из-за невозможности вывезти продукцию и повреждения двух из 14 производственных линий в результате иранских обстрелов.

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