В Минске выбрали «королеву студенчества» 14.05.2026, 15:51

За звание королевы боролись 14 студенток столичных вузов.

Финал городского конкурса красоты и таланта «Королева студенчества Минска — 2026: Симфония красоты» состоялся в концертном зале «Минскконцерта», пишут «Минск-новости».

В этом году концепция конкурса раскрывала образ современной белорусской женщины.

Девушки прошли серьезное испытание, и качества, которые они имеют, и приобретённые, участвуя в конкурсе, помогут им дальше идти по жизни, отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Титул «Королевы студенчества — 2026» достался студентке Академии управления Марии Безлюдовой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com