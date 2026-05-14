В Минске выбрали «королеву студенчества»
- 14.05.2026, 15:51
За звание королевы боролись 14 студенток столичных вузов.
Финал городского конкурса красоты и таланта «Королева студенчества Минска — 2026: Симфония красоты» состоялся в концертном зале «Минскконцерта», пишут «Минск-новости».
В этом году концепция конкурса раскрывала образ современной белорусской женщины.
Девушки прошли серьезное испытание, и качества, которые они имеют, и приобретённые, участвуя в конкурсе, помогут им дальше идти по жизни, отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Титул «Королевы студенчества — 2026» достался студентке Академии управления Марии Безлюдовой.