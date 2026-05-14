14 мая 2026, четверг, 16:11
WP: Что стоит за заявлением Путина о конце войны

  14.05.2026, 15:54
Россияне недовольны ограничениями интернета и падением уровня жизни.

Путин заявил, что война «приближается к завершению», однако аналитики считают это не сигналом мира, а отражением растущей усталости внутри страны, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне урезанного парада Победы в Москве, отмененных салютов и перебоев с интернетом, российская столица, по оценкам наблюдателей, выглядела заметно менее праздничной, чем в прошлые годы. Власти объясняют ограничения угрозой украинских дронов, которые все чаще достигают глубины российской территории.

После более чем четырех лет войны Россия контролирует около 20% территории Украины, но не смогла достичь ключевой цели — полного контроля над Донбассом. При этом экономика сталкивается с инфляцией, ростом налогов и недовольством населения.

По словам экспертов, в обществе усиливается усталость: часть россиян недовольна ограничениями интернета и ухудшением уровня жизни, а «ястребиные» круги требуют, наоборот, усиления войны.

Путин в редком публичном комментарии заявил, что конфликт «подходит к завершению», но одновременно вновь обвинил Запад в попытке ослабить Россию. Кремль подчеркивает, что переговоры невозможны без вывода украинских войск из Донбасса, сохраняя жесткую позицию.

Аналитики считают, что заявление президента адресовано прежде всего внутренней аудитории и отражает попытку смягчить общественное давление. В Кремле, по данным источников, также обсуждаются сценарии формирования «образа победы», чтобы представить возможное завершение конфликта как успех.

Несмотря на разговоры о конце войны, боевые действия и удары беспилотников продолжаются, а ясности о будущем конфликта по-прежнему нет.

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое
