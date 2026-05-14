Компания Porsche превратила 911 GT3 RS в шедевр 14.05.2026, 16:02

«Шоколадная» модель похожа на арт-объект.

Швейцарский владелец при участии подразделения Porsche Sonderwunsch превратил трековый 911 GT3 RS в один из самых необычных проектов марки — автомобиль, который больше похож на арт-объект, чем на гоночную машину, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Кузов окрашен в уникальный оттенок «Macadmiametallic», а карбоновые элементы в прозрачный лак с коричневым пигментом. В результате карбон выглядит «шоколадным», сохраняя при этом текстуру и глубину материала. Акценты выполнены в оранжевом цвете — от логотипов до тормозных суппортов и деталей оптики.

Салон оформлен в коже оттенка «Truffle Brown» и замше «Race-Tex», дополненной оранжевой строчкой и декоративными вставками. Однако внутренний карбон оставили классическим черным, чтобы не перегрузить дизайн.

Проект стал демонстрацией возможностей программы индивидуализации Porsche, но вызвал спорную реакцию: GT3 RS изначально создан для агрессивной езды по треку, а такой уровень эксклюзивной отделки делает его скорее коллекционным экспонатом, чем автомобилем для реального использования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com