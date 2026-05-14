Кремль показал свою слабость 14.05.2026, 16:11

Путинская Россия, похоже, живет на заимствованное время.

Парад Победы 9 мая 2026 года в Москве стал самым коротким в современной истории России и неожиданно превратился в символ растущих проблем Кремля. Торжества на Красной площади длились всего 43 минуты, а впервые с 2008 года по брусчатке не прошли танки, ракетные комплексы и артиллерия, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо демонстрации новейшей техники зрителям показали лишь короткий пролет старых самолетов — Су-25, МиГ-29 и Су-30. Новейший истребитель Су-57, который Москва долго называла символом военной мощи, на параде так и не появился.

Западные аналитики и журналисты отметили резкое сокращение масштаба мероприятия. Среди иностранных гостей не было крупных мировых лидеров — рядом с Путиным находились в основном представители дружественных авторитарных режимов и непризнанных территорий.

На этом фоне усиливаются и экономические проблемы России. По данным статьи, дефицит федерального бюджета уже достиг почти 79 миллиардов долларов — это на 55% выше годового плана, хотя до конца года остается еще несколько месяцев. Российские компании все чаще сталкиваются с долгами и риском дефолтов.

Особое внимание привлекли беспрецедентные меры безопасности. В Москве заранее отключали интернет и усиливали ПВО из-за опасений ударов украинских дронов. По информации авторов материала, Кремль даже пошел на крупный обмен пленными с Украиной ради временного прекращения огня на дни празднования.

Аналитики считают, что нынешний парад показал не силу, а усталость системы. Война против Украины, задуманная как «быстрая операция», продолжается уже более четырех лет и все сильнее давит на российскую экономику, армию и общество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com