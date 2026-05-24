закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива

8
  • 24.05.2026, 8:26
  • 6,914
Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Исторический компромисс Вашингтона и Тегерана «почти готов».

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном «в основном согласовано», остается лишь финализация деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Что известно

По словам Трампа, соглашение согласовано между США, Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Пакистаном, Турцией, Египтом, Иорданией и Бахрейном. Финальные аспекты и детали пока обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.

Разговор с Нетаньяху, по словам президента США, также «прошел очень хорошо».

Открытие Ормузского пролива - через который ранее проходило около 20% мировой добычи нефти и газа - является одним из ключевых элементов соглашения.

Переговоры между США и Ираном вышли на финальную стадию. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что стороны обсуждают «меморандум о взаимопонимании» как первый этап соглашения - после чего в течение 30-60 дней будет проработана более широкая сделка по ядерному вопросу.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин