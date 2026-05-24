Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива 8 24.05.2026, 8:26

6,914

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Исторический компромисс Вашингтона и Тегерана «почти готов».

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном «в основном согласовано», остается лишь финализация деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Что известно

По словам Трампа, соглашение согласовано между США, Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Пакистаном, Турцией, Египтом, Иорданией и Бахрейном. Финальные аспекты и детали пока обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.

Разговор с Нетаньяху, по словам президента США, также «прошел очень хорошо».

Открытие Ормузского пролива - через который ранее проходило около 20% мировой добычи нефти и газа - является одним из ключевых элементов соглашения.

Переговоры между США и Ираном вышли на финальную стадию. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что стороны обсуждают «меморандум о взаимопонимании» как первый этап соглашения - после чего в течение 30-60 дней будет проработана более широкая сделка по ядерному вопросу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com