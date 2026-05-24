Ученые обнаружили в популярном напитке пользу для мозга и кишечника 24.05.2026, 19:40

1,320

Иллюстрационное фото

Матча может улучшать концентрацию и поддерживать микробиом.

Матча способна оказывать широкий спектр полезных действий на организм человека, уверены ученые из Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни, пишет Швейцарский научный издательский дом со ссылкой на исследование.

Почему матча считается уникальной

Как пояснили в работе ученые, среди особенностей матчи есть необычный способ выращивания.

Так, перед сбором урожая для чайных кустов устраивают «тенек». Благодаря этому в листьях повышается содержание полезных веществ. Среди них – хлорофилл, L-теанин, кофеин и антиоксиданты.

Далее листья перемалывают, что помогает удержать в напитке биоактивные вещества.

В чем польза матчи для организма

Как объясняют в исследовании авторы, японский чай может помочь контролировать вес и уровень сахара, ускоряет жировой обмен и поддерживает микробиом кишечника.

Этим процессам способствуют содержащиеся в напитке катехины и полифенолы.

Исследования также подтверждают пользу матчи для ума и нервов. Более того, эксперты заявляют о возможной противоопухолевой активности этого продукта. На это влияет антиоксидант Epigallocatechin gallate.

Еще один важный компонент матчи – L-теанин. Он может помочь расслабиться без ощущения сонливости и одновременно улучшить концентрацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com