Ученые обнаружили в популярном напитке пользу для мозга и кишечника
- 24.05.2026, 19:40
Матча может улучшать концентрацию и поддерживать микробиом.
Матча способна оказывать широкий спектр полезных действий на организм человека, уверены ученые из Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни, пишет Швейцарский научный издательский дом со ссылкой на исследование.
Почему матча считается уникальной
Как пояснили в работе ученые, среди особенностей матчи есть необычный способ выращивания.
Так, перед сбором урожая для чайных кустов устраивают «тенек». Благодаря этому в листьях повышается содержание полезных веществ. Среди них – хлорофилл, L-теанин, кофеин и антиоксиданты.
Далее листья перемалывают, что помогает удержать в напитке биоактивные вещества.
В чем польза матчи для организма
Как объясняют в исследовании авторы, японский чай может помочь контролировать вес и уровень сахара, ускоряет жировой обмен и поддерживает микробиом кишечника.
Этим процессам способствуют содержащиеся в напитке катехины и полифенолы.
Исследования также подтверждают пользу матчи для ума и нервов. Более того, эксперты заявляют о возможной противоопухолевой активности этого продукта. На это влияет антиоксидант Epigallocatechin gallate.
Еще один важный компонент матчи – L-теанин. Он может помочь расслабиться без ощущения сонливости и одновременно улучшить концентрацию.