Лукашенко превратился в «жирную» мишень 1 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

29.05.2026, 8:58

О чем говорят горящие в России военные заводы.

Украинские власти продемонстрировали европейским послам иностранные компоненты, которые были в российских ракетах и дронах, выпущенных по Украине ночью 24 мая. Среди прочих, там были микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника», выпущенные минским «Интегралом».

Пока что официальный Киев призвал партнеров усилить контроль над доступом Беларуси к иностранной электронике. Но на фоне последних заявлений, звучащих в адрес лукашенковского режима из Украины, эта новость выглядит как мишень на том же самом «Интеграле».

И самое печальное в том, что таких целей может быть не одна и не две. На днях командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что на данный момент уже определено 500 таких целей на территории Беларуси. А ранее он пригрозил лично Лукашенко за содействие российским оккупантам.

Печально и то, что слова о возможных ударах по белорусским предприятиям, обслуживающим российский ВПК, теперь звучат не только из уст записных алармистов и хайпажоров. Об этом, как о ненулевом варианте, теперь открыто говорят вменяемые эксперты.

Тот же Алексей Копытько, который пишет о нулевом доверии к «миротворчеству» Лукашенко, также определил ряд целей:

«Напомню, что в январе-феврале 2022-го Лукашенко божился, что никаких угроз Украине с территории Беларуси не будет. И это хорошо, что его слова делили на 16. Сейчас их можно просто множить на ноль.

Более того. Сейчас Украина может в одно лицо обнулить Мозырский и Новополоцкий НПЗ, а также ряд химических предприятий: Солигорск, Любань, Петриков, Гродно».

И если кому-то кажется бредовой фантазией сам факт возможного удара по гродненскому «Азоту», поставляющему российскому ВПК сырье, то вспомните про атаки украинских дронов на аналогичные заводы в России. Или о горящих после атак военных заводах, выпускающих электронику. Совсем недавно это казалось невозможным и для россиян.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

