Лукашенко превратился в «жирную» мишень

Лукашенко превратился в «жирную» мишень1
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 29.05.2026, 8:58
О чем говорят горящие в России военные заводы.
Украинские власти продемонстрировали европейским послам иностранные компоненты, которые были в российских ракетах и дронах, выпущенных по Украине ночью 24 мая. Среди прочих, там были микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника», выпущенные минским «Интегралом».
Пока что официальный Киев призвал партнеров усилить контроль над доступом Беларуси к иностранной электронике. Но на фоне последних заявлений, звучащих в адрес лукашенковского режима из Украины, эта новость выглядит как мишень на том же самом «Интеграле».
И самое печальное в том, что таких целей может быть не одна и не две. На днях командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что на данный момент уже определено 500 таких целей на территории Беларуси. А ранее он пригрозил лично Лукашенко за содействие российским оккупантам.
Печально и то, что слова о возможных ударах по белорусским предприятиям, обслуживающим российский ВПК, теперь звучат не только из уст записных алармистов и хайпажоров. Об этом, как о ненулевом варианте, теперь открыто говорят вменяемые эксперты.
Тот же Алексей Копытько, который пишет о нулевом доверии к «миротворчеству» Лукашенко, также определил ряд целей:
«Напомню, что в январе-феврале 2022-го Лукашенко божился, что никаких угроз Украине с территории Беларуси не будет. И это хорошо, что его слова делили на 16. Сейчас их можно просто множить на ноль.
Более того. Сейчас Украина может в одно лицо обнулить Мозырский и Новополоцкий НПЗ, а также ряд химических предприятий: Солигорск, Любань, Петриков, Гродно».
И если кому-то кажется бредовой фантазией сам факт возможного удара по гродненскому «Азоту», поставляющему российскому ВПК сырье, то вспомните про атаки украинских дронов на аналогичные заводы в России. Или о горящих после атак военных заводах, выпускающих электронику. Совсем недавно это казалось невозможным и для россиян.
