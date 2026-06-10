Депутат Госдумы РФ Гурулев признался в военных преступлениях на Донбассе 4 10.06.2026, 9:25

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Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Российский депутат и генерал проговорился о том, что происходило в 2014 году.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на недавние заявления депутата Госдумы РФ генерала Андрея Гурулева, которые прозвучали в одном из российских эфиров. Его признания касались событий на Донбассе в 2014 году.

В опубликованном видео Казанский показывает, как Гурулев прямым текстом подтвердил участие российских военных в боевых действиях на Востоке Украины еще в первые годы войны.

Это явно противоречит многолетним заявлениям Кремля и роспропаганды о непричастности регулярной армии РФ к событиям на Донбассе.

Особое внимание стоит обратить на эпизод, в котором Гурулев упомянул обстрел Россией объекта, где находились гражданские лица. Более того, депутат взял ответственность за тот эпизод на себя.

Казанский считает, что подобные высказывания можно расценивать как признание военных преступлений РФ. По признанию российского депутата, даже сами жители Донбасса тогда были шокированы тем, что российская армия убивает гражданских.

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