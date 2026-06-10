«Свислочь может удивлять» 1 10.06.2026, 9:34

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фото: onliner.by

Впечатляющий репортаж о сплаве на байдарках по Минску.

Сплавиться на байдарках после рабочего дня? Почему бы и да! Сезон летних прогулок по Свислочи открыт.

Городская река удивляет своей неожиданной дикостью и красотой. Журналисты Onlíner поучаствовали в сплаве «Глаза Минска» — и полностью отключились от будней и суеты. На три часа они забыли о том, что находимся в большом городе и что завтра (у кое-кого из нас) дежурство и планерка. А это о чем-то да говорит! Делимся впечатлениями и атмосферными фото в нашем репортаже.

«Увидели раков возле парка Горького и поняли, что Свислочь может удивлять»

Вечер среды, на часах 18:30. На пирсе у спортивного комплекса «Дом гребли» собираются люди. Часть из них — в красных шапочках. Это инструкторы «Сити Сплава», которые поплывут с нами и будут следить за безопасностью участников на воде.

фото: onliner.by

Солнце слепит глаза, оно еще высоко. Но закат мы сегодня встретим прямо на воде. Романтика!

Организаторы сплава — Андрей и Анастасия Михайловы — проводят прогулки на байдарках уже более 16 лет. Все началось с корпоративных форматов, а два года назад супруги начали делать городские сплавы по Минску для сборных групп.

— «Сити Сплав» родился как корпоратив для собственной команды, а потом нам захотелось делиться этим с другими. Свислочь может удивлять — мы поняли это, когда увидели раков возле парка Горького. Мы прошли по воде через весь Минск, до самой Чижовки и выбрали участок, который кажется нам самым красивым — лесопарк Дрозды. Тут шикарный микс из городских пейзажей и лесных джунглей — полное погружение в природу без выезда из города. Опять же большое количество видов птиц, — рассказывает Анастасия Михайлова.

фото: onliner.by

Надеваем спасательные жилеты и идем слушать, что нас сегодня ждет.

— Наш маршрут — круговой, он составит примерно 8 километров: 4 в одну сторону, 4 в другую. К конечной точке — водопаду в парке Дрозды — мы будем плыть против течения, а обратно — уже по течению. И помните: мы сегодня отдыхаем, у нас нет цели, есть только путь. Сплавляйтесь в том темпе, который вам нравится. Никто не будет вас подгонять. В среднем прогулка займет два-три часа вместе с чаепитием на водопаде, — вводит в курс дела Андрей Михайлов.

фото: onliner.by

Затем проходим инструктаж по технике безопасности на воде, и… по коням! То есть по байдаркам. Камерная группа из 22 человек, включая инструкторов, отправляется в путь.

— Сегодня нас будут снимать сразу два человека. Один из них — это Влад, фотограф Onlíner, его фото позже войдут в репортаж. Второй — фотограф дикой природы Инна Шкурко, она уже не первый раз с нами на сплаве. Снимки, которые будет делать Инна, останутся вам для личных архивов. Если кто-то из вас против съемки, дайте знать, — сообщают организаторы.

Никто не возражает, а это значит, что у участников останется множество ярких кадров со сплава.

Аудиогид в каждой лодке и мифолог на сплаве

Погода ясная и почти безветренная, весла неспешно рассекают водную гладь. Вокруг не смолкают голоса птиц, а наши лодки вошли в настоящий «зеленый коридор». Густая растительность вдоль берегов Свислочи обступила со всех сторон, и тонуть в ней — сплошное удовольствие.

В каждой байдарке есть аудиогид, аттестованный Национальным агентством по туризму. Так что, проплывая по темным водам Свислочи, мы слушаем истории о том, кого ловили в реке 150 лет назад, какие клады находили на ее дне, откуда здесь вообще взялась вода и еще много всего интересного. Например, узнаем о том, что, оказывается, Свислочь тоже разливалась — и неоднократно!

фото: onliner.by

Информацию для аудиогида Анастасия и Андрей собирали вместе с опытным гидом-путешественником, а рецензентом текста стал кандидат исторических наук, мифолог Дмитрий Скворчевский. Материалы можно послушать на двух языках: русском и английском. Также готовится версия на немецком.

Дмитрий, кстати, тоже в одной из лодок, так что сегодня у нас есть возможность послушать легенды и мифы Минска вживую.

Совсем рядом с нами проплывает семья крякв — родители и маленькие утята. Кажется, протянешь руку — и можно будет дотронуться до их мягкого пуха. Но мы этого не делаем: не хотим спугнуть птиц.

фото: onliner.by

Над головой склонились ветки деревьев — в одном месте они образовали так называемые эльфийские ворота. Проплывая через них, можно загадать желание — организаторы говорят, что все обязательно сбудется. Вокруг настоящие «белорусские джунгли» — вообще не верится, что мы в Минске. Кажется, что мы находимся где-то очень далеко от столицы. Людей на берегу совсем мало, а те, что есть, машут нам руками и спрашивают, как дела. Чувствуем себя настоящими мореплавателями.

фото: onliner.by

Приближаемся к тем самым «Глазам Минска», а именно к живописному каменному мосту в лесопарке Дрозды. Уровень воды позволяет проплыть прямо под ним. Так бывает не всегда, но сегодня нам везет во всем.

Кубышки, бобры, цапли — «каждый раз здесь что-то новое»

Наконец остановка. К этому времени мы успеваем немного устать, но это не критично. Маршрут продуман так, чтобы люди могли расслабиться после рабочего дня, а не еще больше напрячься.

фото: onliner.by

Собираемся все вместе неподалеку от водопада в Дроздах. Андрей разливает травяной чай, Анастасия угощает домашним печеньем. Мы балдеем от вкусной еды, сказочных видов и непринужденного общения. А еще — от того, что не нужно грести.

фото: onliner.by

Дмитрий рассказывает историю последнего языческого капища Минска, а мы уже составляем планы на выходные: священный камень Дед из этого места теперь можно найти в Музее валунов — хочется на него посмотреть!

Дело идет к закату, вокруг какая-то таинственная атмосфера. Кажется, если где-то неподалеку промелькнет хвост водяного, никто не удивится.

Плыть обратно значительно проще: помогает течение, да и мы «заправились» вкусняшками, так что сил прибавилось.

— Смотрите, бобр! Бобр поплыл! Вон, вон он! — эмоционально сообщают из соседней лодки.

Успеваем заметить только гладкую спину и разводы на воде.

Небо постепенно розовеет, но мы никуда не торопимся. До финиша совсем близко, вон уже видны многоэтажки. После нашей прогулки они кажутся чем-то неестественным: как могли вырасти такие здания в дикой природе?

фото: onliner.by

Не торопимся, наслаждаемся моментом, любуемся кубышками — их здесь очень много.

Когда выходим на сушу, успеваем поговорить с участниками «Сити Сплава». Некоторые из них, кстати, на нем не в первый раз.

— Я была на этом же маршруте в июле и в августе. В июне вот в первый раз. И одни и те же места воспринимаются совершенно по-разному! В начале лета другие цвета, краски, освещение, кубышки эти везде, птицы… Сегодня, например, я видела перевозчика (птица семейства бекасовых. — Прим. Onlíner), а еще наблюдала за тем, как охотится крачка, — делится впечатлениями Катя.

фото: onliner.by

— Самое интересное, что ты находишься в городе, а ощущение такое, будто уехал куда-то далеко, на Припять, например. И каждый раз что-то новое. Во время предыдущего сплава мы видели серую цаплю, а сегодня — бобра, — добавляет Лена.

фото: onliner.by

Прощаясь с участниками и организаторами сплава, понимаем, что спать сегодня мы будем очень крепко. По телу разливается приятная усталость, перед глазами все еще мелькают картинки: вот байдарки прячутся в зеленой листве, а вот над головой пролетела чайка, совсем рядом шумит водопад. Городская природа тоже прекрасна — важно уметь замечать ее.

«Сити Сплавы» проходят примерно два раза в месяц. С их программой и стоимостью можно ознакомиться в соцсетях организаторов.

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