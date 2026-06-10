«У белорусов будет возможность этим воспользоваться» 2 10.06.2026, 10:53

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Лешек Шерепка

Война может изменить ситуацию.

Бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка считает, что война в Украине может принести изменения в Беларусь. Такое мнение польский дипломат высказал в интервью сайту Charter97.org:

— Честно говоря, я не вижу возможности, чтобы сейчас решить проблему мирным путем. Мирным, наверное, не получится до того момента, пока в России будет Путин, и он будет вести войну против Украины. Когда кто-то ведет войну, ему очень важно, чтобы где-то на флангах, сзади был порядок и спокойствие. Поэтому Россия в никаком случае не допустит, чтобы без ее согласия что-нибудь поменялось в Беларуси.

Они могут думать о том, чтобы поменять Лукашенко на кого-то другого, но я всегда говорю, что есть такая пословица: коней на переправе не меняют. Мирного пути я не вижу. Помните, какая была мобилизация шесть лет назад после выборов? На улицы выходили сотни тысяч людей. И все равно не получилось.

Но сейчас время поменялось. С одной стороны, Россия больше занята тем, чтобы контролировать Беларусь, но у Лукашенко есть какое-то поле для маневра. Не знаю, насколько он это использует, будет ли в состоянии использовать. С другой стороны, сотни тысяч людей покинули Беларусь — самых активных, самых прозападных. Это немножко повлияло негативно на тенденции в самой Беларуси.

Сейчас условия хуже, чем это было шесть лет назад. Но сейчас идет война, а, вы знаете, война имеет свою динамику, все может быстро поменяться. Но когда поменяется, может быть так, что поменяется в хорошую для вас сторону, и будет возможность этим воспользоваться.

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