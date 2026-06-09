Лешек Шерепка: Для Беларуси все может быстро поменяться 1 9.06.2026, 11:04

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Лешек Шерепка

Скриншот видео университета Белостока

Экс-посол Польши в Минске рассказал, какое событие может запустить изменения в нашей стране.

Лешек Шерепка — историк, дипломат и писатель, бывший посол Польши в Беларуси. Он хорошо знает, как устроен режим Лукашенко, а в своем политическом триллере «Белорусский снайпер» показал Беларусь как страну, где власть построена на страхе, лояльности и насилии.

Сайт Charter97.org поговорил с Лешеком Шерепкой не только о его книге, но и взаимоотношениях двух стран, ситуации в регионе и возможных переменах в Беларуси.

— Ваша книга «Белорусский снайпер» — это политический триллер о режиме Лукашенко, а также об исчезнувших белорусских политиках, которых убили по приказу диктатора. Что вы можете рассказать об этой книге? Насколько она актуальна сегодня?

— Я думаю, что она очень актуальна. Она будет актуальна, пока у власти будет Лукашенко, потому что она достоверно описывает все методы работы этой системы, которую он создал уже больше, чем 30 лет назад. Конечно, эта система не сразу была такой, как сейчас, но она двигалась в каком-то конкретном направлении — все более в сторону авторитаризма и тоталитаризма. Ну а в будущем эта книга будет уроком для людей, которые живут в Беларуси: на кого надо делать ставку.

— Освобождение Анджея Почобута стало важным событием для Польши и Беларуси. Можно ли считать это сигналом о возможных изменениях в политике Варшавы по отношению к Минску, или режим Лукашенко просто пытается использовать политзаключенных как инструмент торга?

— Тут особый случай, потому что когда раньше Лукашенко выпускал политзаключенных, у него какие-то условия были, например чтобы они не покинули Беларусь. На этот раз был обмен, простой обмен — человек за человека. Если вы помните, там среди людей, которые тоже получили свободу с польской стороны, был заместитель начальника службы безопасности Молдовы. Такая яркая фигура очень высоко находилась в системе власти Молдовы, так что я думаю, что Лукашенко получил хорошую плату за то, что Анджей на свободе.

В Польше всегда была и есть такая группа, фракция, которая очень внимательно смотрит за сигналами Лукашенко, и когда им кажется, что он какой-то дружественный знак в отношении Польши сделал, то они всегда говорят, что «надо начинать разговоры, надо пытаться договориться с Лукашенко». Это продолжается уже 30 с чем-то лет, результат мы видим, но я не думаю, что тут как-то что-нибудь поменяется в этом смысле.

— Все чаще звучат предупреждения о возможной российской атаке на страны Балтии, причем Беларусь может быть использована как один из плацдармов. Насколько серьезна эта угроза и готова ли Польша к такому развитию событий?

— Возможно, я вас удивлю, но думаю, что Путин сейчас ставит свечки в церкви, чтобы никакой войны не было. В смысле, чтобы она не распространилась на другие страны, тем более на страны НАТО. Если страна не в состоянии справиться с одним противником, потому что русские увязли уже на больше, чем на четыре года в Украине, видно, что эта война может еще долго продолжаться, видно, что сейчас они потеряли те свои преимущества, которые имели вначале, то какой смысл начинать войну на каких-то других направлениях?

Я могу это представить только в том случае, если, например, Путин уже совсем сошел с ума и подумал, что у него нет выхода, и надо все ставить на одну карту. Может быть, но я не думаю, что принесет ему какой-то успех, и он победит, это невозможно. Думаю, он пытается сейчас тянуть время и найти какой-то выход из этой войны, который он развязал в 2022 году, пытается вытянуть для себя максимальную пользу от этой войны. Но я был бы очень удивлен, если бы это по-другому сценарию пошло.

— У вас есть книга об Украине — «Украинский гамбит», действие которой происходит во время Майдана. Вы давно следите за событиями в этой стране. Как, на ваш взгляд, закончится война в Украине? Может ли поражение России на фронте запустить процесс перемен в самой стране?

— Год тому назад я издал книжку, которая называется «От Белорусской пущи до Крыма». Она про внешнюю политику Украины до 2014 года. Я думаю, что она более подходит к этой ситуации, чем названная вами книга о political fiction.

Я думаю, что самые хорошие пророки не до конца знают, чем закончится российско-украинская война. Но видно, что она может еще долго тянуться. Если она завершится поражением Путина (а я думаю, что это вполне возможно при условии, что Запад немного более активно подключится к ней), то это был бы конец не только Путина, но и всей системы, которую он учредил в России более чем 20 лет тому назад. И это, наверное, повлияло бы также на Беларусь в позитивном смысле.

— Как вы сегодня видите возможность освобождения Беларуси от диктатуры Лукашенко? Что может изменить ситуацию внутри страны, учитывая войну в Украине, полную зависимость режима от Кремля и тот факт, что Беларусь фактически оказалась втянута в российскую агрессию.

— Честно говоря, я не вижу возможности, чтобы сейчас решить проблему мирным путем. Мирным, наверное, не получится до того момента, пока в России будет Путин, и он будет вести войну против Украины. Когда кто-то ведет войну, ему очень важно, чтобы где-то на флангах, сзади был порядок и спокойствие. Поэтому Россия в никаком случае не допустит, чтобы без ее согласия что-нибудь поменялось в Беларуси.

Они могут думать о том, чтобы поменять Лукашенко на кого-то другого, но я всегда говорю, что есть такая пословица: коней на переправе не меняют. Мирного пути я не вижу. Помните, какая была мобилизация шесть лет назад после выборов? На улицы выходили сотни тысяч людей. И все равно не получилось.

Но сейчас время поменялось. С одной стороны, Россия больше занята тем, чтобы контролировать Беларусь, но у Лукашенко есть какое-то поле для маневра. Не знаю, насколько он это использует, будет ли в состоянии использовать. С другой стороны, сотни тысяч людей покинули Беларусь — самых активных, самых прозападных. Это немножко повлияло негативно на тенденции в самой Беларуси.

Сейчас условия хуже, чем это было шесть лет назад. Но сейчас идет война, а, вы знаете, война имеет свою динамику, все может быстро поменяться. Но когда поменяется, может быть так, что поменяется в хорошую для вас сторону, и будет возможность этим воспользоваться.

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