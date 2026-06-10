В Омской области РФ впервые с начала войны объявили воздушную тревогу 10 10.06.2026, 11:08

1,956

ВСУ расширяют географию ударов.

Утром 10 июня 2026 года в Омской области России впервые с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет Диалог.UA, проведя анализ соцсетей. Губернатор Омской области Виталий Хоценко об объявлении беспилотной опасности в регионе сообщил в 07:01. Через 30 минут, в 07:31, беспилотную опасность в этом российском регионе отменили. О взрывах ничего не говорится.

Ранее еще никогда в Омской области воздушную тревогу не объявляли. Нужно отметить, что расстояние от Украины до этого российского региона составляет более 2800 км.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ВСУ будут расширять географию ударов по военным и стратегическим объектам на территории РФ. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен закончить войну, иначе Киев усилит свои «дальнобойные санкции» против России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com