На белорусском рынке появится российский аналог «Оземпика»5
- 10.06.2026, 11:53
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Он предназначен для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения.
Российская компания «Герофарм» зарегистрировала в Республике Беларусь препарат «Семавик» (МНН семаглутид). Он станет первым в стране доступным аналогом датского препарата «Оземпик».
Препарат предназначен для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, сообщает «Фармпром».
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси сахарным диабетом второго типа страдают более 380 тыс. человек, а проблема ожирения затрагивает около 1,5 млн граждан (более 17% населения). В условиях отсутствия регистрационного удостоверения на оригинальный препарат на основе семаглутида и его недоступности в аптечных сетях страны, вывод «Семавика» на рынок призван обеспечить пациентов современной терапией метаболических заболеваний.
Регистрация препарата реализована в рамках долгосрочного сотрудничества «Герофарм» с Беларусью. Компания присутствует на белорусском рынке более 15 лет (поставляя оригинальные препараты «Ретиналамин» и «Кортексин») и имеет собственное представительство в Минске.
В 2025 году был успешно завершен трансфер технологии производства инсулина аспарт («РинФаст») на мощностях РУП «Белмедпрепараты». В настоящий момент действует лицензионный договор о локализации еще трех препаратов: инсулина глулизин и инсулина гларгин в дозировках 100 и 300 ЕД. Завершение данного технологического трансфера ожидается в конце 2026 года.
Помимо Беларуси препарат «Семавик» ранее получил регистрацию в Парагвае, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.
Побочные эффекты «Семавика» — тошнота, рвота, диарея, запор, боль или дискомфорт в животе, вздутие, отрыжка, снижение аппетита, головная боль, головокружение, слабость, обезвоживание, реже — желчнокаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, панкреатит, аллергические реакции и гипогликемия (при сочетании с некоторыми сахароснижающими препаратами).