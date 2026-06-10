НАСА назвало имена членов экипажа миссии «Артемида-3»1
- 10.06.2026, 12:26
Экипаж будет состоять исключительно из мужчин.
НАСА представило экипаж миссии «Артемида-3», которая в 2027 году отправится на орбиту Земли с космодрома Кеннеди во Флориде, сообщает BBC.
В экспедиции примут участие пилот Лука Пармитано, два специалиста миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а также командир Рэнди Бресник.
Хотя высадка на Луну в рамках третьей миссии не предусмотрена, полученные в ходе полета данные будут использованы для подготовки следующего этапа лунной программы, заявляют в НАСА.
Американское космическое агентство рассчитывает вернуть людей на поверхность Луны в 2028 году и, как планируется, они проведут там около недели.
Одной из ключевых задач миссии «Артемида-3» станет отработка стыковки с прототипами посадочных модулей с использованием технологий и оборудования, разработанных частными космическими компаниями SpaceX и Blue Origin, а также проверка новых скафандров.
После завершения миссии, которая должна продлиться около двух недель, экипаж приводнится в Тихом океане.
В отличие от предыдущей миссии «Артемида-2», в рамках которой астронавты в апреле совершили пилотируемый облет Луны, на этот раз экипаж будет состоять исключительно из мужчин.
Бресник, Рубио и Дуглас являются астронавтами НАСА, Пармитано представляет Европейское космическое агентство (ESA).
Ведущие радиопрограммы BBC Outside Source поговорили с Меганн Кристиан, резервным астронавтом ESA и старшим исследователем Космического агентства Великобритании, которая лично знает Пармитано.
«Он невероятный человек», — говорит она. Пармитано начинал карьеру в качестве летчика-испытателя итальянских ВВС — эту должность он занимает до сих пор.
Он уже дважды летал в космос и провел на орбите в общей сложности 366 дней. «Я очень горжусь тем, что он участвует в миссии „Артемида“», — добавила Кристиан.
Командир миссии Бресник провел в космосе 149,5 суток, Рубио — почти 371 день, а для Дугласа это будет первый полет.