НАСА назвало имена членов экипажа миссии «Артемида-3» 1 10.06.2026, 12:26

Экипаж будет состоять исключительно из мужчин.

НАСА представило экипаж миссии «Артемида-3», которая в 2027 году отправится на орбиту Земли с космодрома Кеннеди во Флориде, сообщает BBC.

В экспедиции примут участие пилот Лука Пармитано, два специалиста миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а также командир Рэнди Бресник.

Хотя высадка на Луну в рамках третьей миссии не предусмотрена, полученные в ходе полета данные будут использованы для подготовки следующего этапа лунной программы, заявляют в НАСА.

Американское космическое агентство рассчитывает вернуть людей на поверхность Луны в 2028 году и, как планируется, они проведут там около недели.

Одной из ключевых задач миссии «Артемида-3» станет отработка стыковки с прототипами посадочных модулей с использованием технологий и оборудования, разработанных частными космическими компаниями SpaceX и Blue Origin, а также проверка новых скафандров.

После завершения миссии, которая должна продлиться около двух недель, экипаж приводнится в Тихом океане.

В отличие от предыдущей миссии «Артемида-2», в рамках которой астронавты в апреле совершили пилотируемый облет Луны, на этот раз экипаж будет состоять исключительно из мужчин.

Бресник, Рубио и Дуглас являются астронавтами НАСА, Пармитано представляет Европейское космическое агентство (ESA).

Ведущие радиопрограммы BBC Outside Source поговорили с Меганн Кристиан, резервным астронавтом ESA и старшим исследователем Космического агентства Великобритании, которая лично знает Пармитано.

«Он невероятный человек», — говорит она. Пармитано начинал карьеру в качестве летчика-испытателя итальянских ВВС — эту должность он занимает до сих пор.

Он уже дважды летал в космос и провел на орбите в общей сложности 366 дней. «Я очень горжусь тем, что он участвует в миссии „Артемида“», — добавила Кристиан.

Командир миссии Бресник провел в космосе 149,5 суток, Рубио — почти 371 день, а для Дугласа это будет первый полет.

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