Натощак или после еды: как правильно пить витамины? 10.06.2026, 14:24

Медики объяснили секрет эффективности.

Витамины являются жизненно необходимыми микронутриентами, недостаток которых может быстро привести к сбоям в работе иммунной системы и обмену веществ. Поскольку наш организм почти не способен производить их самостоятельно, правильное восполнение этих запасов имеет критическое значение для здоровья.

Об этих важных правилах пишет Egészség Kalauz.

Правила приема разных витаминов

Жирорастворимые витамины, к которым относятся группы A, D, E и K, требуют обязательного наличия липидов для полноценного всасывания. Медики настоятельно рекомендуют принимать такие препараты исключительно во время полноценного еды или сразу после него.

Водорастворимые витамины, в частности витамин C и группа B, прекрасно усваиваются даже натощак. Однако людям с чувствительным желудком специалисты все же советуют употреблять их вместе с едой во избежание возможного раздражения пищеварительной системы.

Жевательные добавки и природные источники

В последнее время чрезвычайную популярность приобрели витаминные комплексы в форме сладких жевательных конфет. Хотя клинические исследования подтверждают их эффективное усвоение, такие добавки часто содержат слишком много добавленного сахара и различных искусственных примесей.

Врачи напоминают, что лучшим и безопасным источником полезных веществ всегда остается сбалансированное питание. Употребление разнообразных овощей, фруктов и злаков позволяет витаминам работать в синергии с природной клетчаткой и минералами.

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