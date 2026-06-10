В Украине рассекретили данные о разработчиках российского оружия 3 10.06.2026, 14:37

2,724

ГУР запустило новый раздел под названием «Инженеры агрессии».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions запустило новый раздел под названием «Инженеры агрессии», где будет публиковаться информация о лицах, которые обеспечивают ведение агрессивной войны против Украины, занимаясь проектированием и разработкой российского вооружения.

По информации ГУР МО, российская научно-инженерная среда играет ключевую роль в поддержании военного потенциала РФ. Ученые и конструкторы участвуют в создании ракетных комплексов, беспилотных систем, средств наведения и технологий ИИ, которые применяются для ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.

Некоторые специалисты продолжают оставаться интегрированными в международное научное сообщество, получают гранты, участвуют в совместных исследованиях и сотрудничают с иностранными институтами.

Приобретенный опыт они используют на своих предприятиях для разработки новых средств массового уничтожения и совершения военных преступлений. В первую версию раздела включены представители российского оборонно-промышленного комплекса: конструкторы и руководители предприятий, среди них:

- Сергей Сюрсин, главный конструктор Воткинского завода, под руководством которого осуществляется производство баллистических ракет «9М723» из состава ОТРК «Искандер-М» и РС-26 «Рубеж», более известных как «Орешник»;

- Елтуган Сиздиков, главный конструктор ГОСМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, основного предприятия по разработке и производству стратегических крылатых ракет «Х-101»;

- Виталий Иекель, главный конструктор производственного объединения «Стрела», осуществляющий непосредственное руководство конструкторскими разработками и модернизацией сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3М55М «Оникс-М».

В дальнейшем список будет расширяться, чтобы каждый причастный к страданиям украинского народа не смог жить спокойно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com