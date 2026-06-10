Эти слова поймут только белорусы 1 10.06.2026, 14:43

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Тайные пароли наших соотечественников.

Пользователь Threads под ником glum675 предложил подписчикам поделиться «фирменными» словами и выражениями белорусов.

«Докажите что вы из Беларуси, не говоря что вы из Беларуси. Я начну: «С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма «Модум», - написал он.

Пост собрал более тысячи комментариев. Подписчики перечислили слова и выражения на белорусском и русском языках, которые часто употребляют и хорошо понимают только эітелі нашей страны, рекламные слоганы, слова песен, поговорки.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступны прыпынак…

— Хто я? Дзед-Барадзед.

— 7788.

— Радуница.

— Агульная млявасць i абыякавасць да жыцця.

— Котики распустились!

— Абы што.

— Хавайся у бульбу.

— Поехали в город съездим.

— Усё нармальна, мама!

— Шчучыншчына.

— Дай буську.

— Няма грошай, трэба здаваць даляры.

— У нескладовае.

— Закрой шуфлядку.

— Во дзе сабака парыўся!

— Маляваныч вам о чем нибудь говорит?

— З мукой ці без?

— Глыбоцкая ці рагачоўская?

— Девальвации не будет.

— Выходной 25 декабря и 7 января.

— Это сколько в долларах?

— Ёлупень.

— ШОС!

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