Эти слова поймут только белорусы

Эти слова поймут только белорусы1
- 10.06.2026, 14:43
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Тайные пароли наших соотечественников.
Пользователь Threads под ником glum675 предложил подписчикам поделиться «фирменными» словами и выражениями белорусов.
«Докажите что вы из Беларуси, не говоря что вы из Беларуси. Я начну: «С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма «Модум», - написал он.
Пост собрал более тысячи комментариев. Подписчики перечислили слова и выражения на белорусском и русском языках, которые часто употребляют и хорошо понимают только эітелі нашей страны, рекламные слоганы, слова песен, поговорки.
Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:
— Асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступны прыпынак…
— Хто я? Дзед-Барадзед.
— 7788.
— Радуница.
— Агульная млявасць i абыякавасць да жыцця.
— Котики распустились!
— Абы што.
— Хавайся у бульбу.
— Поехали в город съездим.
— Усё нармальна, мама!
— Шчучыншчына.
— Дай буську.
— Няма грошай, трэба здаваць даляры.
— У нескладовае.
— Закрой шуфлядку.
— Во дзе сабака парыўся!
— Маляваныч вам о чем нибудь говорит?
— З мукой ці без?
— Глыбоцкая ці рагачоўская?
— Девальвации не будет.
— Выходной 25 декабря и 7 января.
— Это сколько в долларах?
— Ёлупень.
— ШОС!