В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 10.06.2026, 15:03
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Идут мощные грозы.
На четверг, 11 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз со шквалистым ветром, сообщил Белгидромет. Профильные каналы отмечают, что есть и угроза образования смерчей.
Ночью 11 июня по западной половине, днем на большей части Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни. При дневных грозах в отдельных районах и Минске прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Как отмечает автор канала nadvorie, после обеда 11 июня Гродненщина окажется на стыке теплого и холодного фронтов волнового циклона «Н», смещающегося на север с территории Польши.
По его интерпретации данных прогнозных систем, будут сильные ливни интенсивностью местами более 20−40 мм за короткий период времени, а также крупный град диаметром до 2−4 см. А еще будут благоприятные условия для возможного формирования отдельных смерчей.