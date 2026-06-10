Mercedes создает стратегический альянс с производителем дронов для Украины 10.06.2026, 15:10

Компании подпишут меморандум о сотрудничестве в Берлине.

Автоконцерн Mercedes-Benz планирует стратегическое сотрудничество с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который поставляет Украине дроны-перехватчики. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, компании подпишут меморандум о сотрудничестве на Международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине в рамках проекта противовоздушной обороны Drone Defender.

Ее задача — защита критической инфраструктуры Германии от беспилотников, которые в последние годы регулярно фиксируются возле немецких аэропортов и других важных объектов. При этом система может использоваться и непосредственно в зоне боевых действий.

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус ранее заявлял в интервью Wall Street Journal, что Европа должна укреплять свою обороноспособность. «Если Mercedes сможет сыграть в этом позитивную роль, мы готовы это сделать», — сказал он.

Ключевую роль в проекте должен сыграть автомобиль Mercedes G-Class. Оснащенные радарами и датчиками внедорожники будут служить платформой для запуска дронов-перехватчиков Tytan. Эти беспилотники предназначены для автономного обнаружения и уничтожения вражеских дронов. Пусковые установки с дронами смогут использоваться на автомобилях. Кроме того, компании планируют создавать мобильные группы противовоздушной обороны. В качестве командных пунктов в таких группах могут использоваться фургоны Mercedes Sprinter, откуда будут координироваться действия оснащенных беспилотниками машин.

Tytan Technologies была основана осенью 2023 года выпускниками Мюнхенского технического университета Балашем Надем и Батуханом Юмуртаджи. Стартап уже получил заказ Бундесвера на разработку концепции защиты военных объектов и поставляет Украине дроны-перехватчики. Среди инвесторов компании — фонд НАТО NATO Innovation Fund. Общий объем привлеченного финансирования составляет 46 млн евро. Летом Tytan планирует запустить новый завод в Мюнхене, который к концу года сможет выпускать до 3000 дронов в месяц.

Сотрудничество Mercedes и Tytan стало новым примером сближения европейского автопрома и оборонной промышленности. Ранее поставщик автокомпонентов Deutz начал работать с производителем роботизированной техники Arx Robotics, Schaeffler — с разработчиком военных дронов Helsing, а Daimler Truck развивает проекты с Quantum Systems. Военные концерны и автопроизводители обсуждают использование недозагруженных автозаводов. Производитель бронетехники KNDS проявляет интерес к заводу Mercedes в Людвигсфельде, а Volkswagen обсуждает возможную продажу предприятия в Оснабрюке израильскому Rafael или немецкому Rheinmetall. Ранее аналогичный шаг сделал французский автоконцерн Renault. Компания заключила соглашение с оборонной группой Turgis Gaillard о производстве беспилотников для Украины.

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