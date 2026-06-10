В НАСА испытали самолет будущего
- 10.06.2026, 15:13
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Без громкого сверхзвукового хлопка.
Экспериментальный самолет NASA X-59 впервые в истории вышел на сверхзвуковую скорость, открыв путь к созданию тихих сверхзвуковых пассажирских лайнеров, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Во время тестового полета над пустыней Мохаве в Калифорнии аппарат поднялся на высоту около 13,2 км и разогнался до 1230 км/ч. Полат длился 81 минуту и завершился успешной посадкой.
Апппратом управлял пилот-испытатель НАСА Джим Лесс. Рядом летал самолет сопровождения F-15, фиксируя параметры полета и поведение X-59 в реальном времени.
Главная цель миссии была проверить работу самолета в сверхзвуковом режиме и подтвердить его аэродинамическую устойчивость. Полат подтвердил расчеты инженеров, конструкция выдержала переход через звуковой барьер без сбоев.
X-59 отличается необычной формой — удлиненный нос и вытянутая геометрия корпуса должны рассеивать ударные волны и снижать громкость звукового удара. Вместо привычного «хлопка» был мягкий шум, сравнимый с закрывающейся дверью автомобиля.
В НАСА рассчитывают, что собранные данные помогут изменить авиационные правила, запрещающие сверхзвуковые полеты над сушей с 1973 года.
Следующий тест запланирован на ближайшие дни и должен вывести самолет на еще более высокие скорости.