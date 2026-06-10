«Вы здесь гости» 5 10.06.2026, 15:23

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иллюстративное фото

Белорусы жестко ответили россиянам.

Пользовательница Threads под ником xatexsu поделилась в соцсети историей, произошедшей в минском метро, свидетельницей которой стала.

«Впервые увидела своими глазами неуважение к белорусскому языку от приезжих россиян, — пишет она. — Наблюдала картину как подростки стояли в вагоне метро и громко обсуждали и смеялись над надписями реклам и названиями станций, говорили «ахаха, а я думал у них серьезный язык» и также коверкали произнося «асцярожна, дзверы зачыняюцца» при это очень громко чавкая жвачкой.

Помимо этого они понаставили своих сумок в проходе так, что другие люди не могли нормально пройти. Позор. И мне все равно, что они подростки, с ними были сопровождающие, которые им слова не сказали. Уважаемые россияне, пожалуйста, сидите дома».

Пост собрал более 600 комментариев. Некоторые участники дискуссии не увидели ничего плохого в поведении подростков, однако абсолютное большинство осудило их. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Когда они услышат, что белорусы говорят на своем языке, тогда этому придет конец.

— Я учу польский и могу от злости сказать: Боже мой, как мне это выговорить, кто это придумал! Но смеяться над любым языком, тем более, публично, — это нужно строго ограничивать. Столько стран, столько языков, и все они интересны. Если бы я мог выбрать одну сверхспособность, я бы выбрал знание всех языков умение говорить на них.

— Бесполезно им что-то объяснять и говорить с позиции, что они что-то не понимают. Понимают они все прекрасно, просто считают что имеют право насмехаться и коверкать чужой язык. Для них это норма.

— Думаю, на это нужно реагировать немедленно: «Вы в чужой стране, уважайте ее жизнь. Вы здесь гости».

— Империалисты. Что тут скажешь…

— Полностью согласна. Впервые я столкнулась с неуважением россиян к белорусскому языку и культуре лет 10 назад в санатории. Был праздник Купалле, и администрация санатория организовала мероприятие по этому поводу. Такого хамства, лицемерия, коверкания слов я не забуду никогда. Не люблю россиян с тех пор.

— Таких — за шиворот и домой.

— Там ни интеллекта, ни чувства юмора, они ржут над всем что видят и слышат.

— Россияне заставили белорусов ненавидеть россиян. Такова их русская натура.

— Опять русские обиделись. Это же надо такой дар иметь - хаять другие народы и обижаться, что им это не нравится.

— Это называется «великорусский шовинизм». Ничего, я думаю, что украинские дроны и ракеты немного остудят представителей недоимперии и прочих любителей величия.

— На них нельзя обижаться, это потомки Шарикова.

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