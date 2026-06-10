Трамп: Иран слишком долго медлил с соглашением и теперь заплатит за это

Трамп: Иран слишком долго медлил с соглашением и теперь заплатит за это4
- 10.06.2026, 15:25
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Президент США заинтриговал сообщением.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание с заключением мирного соглашения с Соединёнными Штатами.
Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social, сообщает Charter97.org.
Трамп заявил, что Иран будет вынужден «заплатить» за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива.
При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы «находятся в полном развале» и потерпели поражение.
«Иран – это только пустые слова, а не действия. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с заключением соглашения, которое было бы для них выгодным, поэтому теперь им придется за это расплачиваться!!!», – написал Трамп, не уточнив своих угроз.