закрыть
10 июня 2026, среда, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Иран слишком долго медлил с соглашением и теперь заплатит за это

4
  • 10.06.2026, 15:25
  • 1,874
Трамп: Иран слишком долго медлил с соглашением и теперь заплатит за это
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заинтриговал сообщением.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание с заключением мирного соглашения с Соединёнными Штатами.

Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social, сообщает Charter97.org.

Трамп заявил, что Иран будет вынужден «заплатить» за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива.

При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы «находятся в полном развале» и потерпели поражение.

«Иран – это только пустые слова, а не действия. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с заключением соглашения, которое было бы для них выгодным, поэтому теперь им придется за это расплачиваться!!!», – написал Трамп, не уточнив своих угроз.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко