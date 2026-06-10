закрыть
10 июня 2026, среда, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты

  • 10.06.2026, 15:31
Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты

В МИД сообщили подробности.

Украине удалось найти у ряда партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.

«Каждые преговоры с партнерами начинаются с продвижения, во-первых, решений, которые достигнуты президентом, во-вторых, нахождения необходимых ресурсов и нахождения необходимых решений», - сказал Тихий.

Он рассказал, что во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в ходе переговоров с союзникам были достигнуты ряд новых решений по ПВО. И сейчас необходимо воплотить эти решения как можно скорее.

По словам спикера МИД, Украине удалось найти ряд дополнительных средств - как систем, так и перехватчиков - благодаря сотрудничеству с рядом стран.

Он уточнил, что на эти дополнительные средства нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает, чтобы найти их.

«Когда финализируем, то надеемся, что будет возможность быстро поставить эти средства - как системы, так и перехватчики», - добавил Тихий.

Кроме того, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через некоторое время закончится срок годности.

«Мы сейчас идем активные переговоры для того, чтобы их получить. После того, как выходит срок годности, их будут возвращать к производителю или утилизировать, и мы предлагаем передать их Украине», - пояснил спикер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко