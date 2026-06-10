Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты
- 10.06.2026, 15:31
В МИД сообщили подробности.
Украине удалось найти у ряда партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.
«Каждые преговоры с партнерами начинаются с продвижения, во-первых, решений, которые достигнуты президентом, во-вторых, нахождения необходимых ресурсов и нахождения необходимых решений», - сказал Тихий.
Он рассказал, что во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в ходе переговоров с союзникам были достигнуты ряд новых решений по ПВО. И сейчас необходимо воплотить эти решения как можно скорее.
По словам спикера МИД, Украине удалось найти ряд дополнительных средств - как систем, так и перехватчиков - благодаря сотрудничеству с рядом стран.
Он уточнил, что на эти дополнительные средства нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает, чтобы найти их.
«Когда финализируем, то надеемся, что будет возможность быстро поставить эти средства - как системы, так и перехватчики», - добавил Тихий.
Кроме того, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через некоторое время закончится срок годности.
«Мы сейчас идем активные переговоры для того, чтобы их получить. После того, как выходит срок годности, их будут возвращать к производителю или утилизировать, и мы предлагаем передать их Украине», - пояснил спикер.