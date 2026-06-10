В Бресте появилась необычная дорожная разметка 10.06.2026, 15:42

Такой нет нигде в стране.

Брест остается одним из самых популярных туристических центров Беларуси. Чтобы гостям было проще ориентироваться на местности, здесь запустили необычный эксперимент.

На дорогах начали наносить специальную разметку, которая помогает находить популярные локации, сообщает Telegram-канал горисполкома.

Подобную систему навигации для туристов в Беларуси внедрили впервые.

Их нанесли возле стелы на въезде в город, а также на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта. На этом проект не остановится. В дальнейшем такие обозначения появятся и на других участках, которые заранее согласовали с ГАИ.

За реализацию проекта отвечала компания «СТиМ». Для нанесения указателей использовали специальный дорожный принтер, который позволяет быстро и точно переносить изображения прямо на асфальт.

При этом вместо обычной краски применяли холодный пластик. Такой материал считается более устойчивым к износу и хорошо заметен в любую погоду.

Ожидается, что это позволит новым указателям дольше сохранять четкость даже на участках с интенсивным движением транспорта.

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