Турецкая молодежь сопротивляется Эрдогану 10.06.2026, 15:45

Фото: ANKA

Поколение протеста не верит в «новый век Турции».

В Турции нарастает разрыв между молодым поколением и политическим курсом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на более чем 20 лет его правления и усилия по перестройке общества в более религиозном ключе, культура протеста среди молодежи не исчезла и периодически вспыхивает с новой силой, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

За годы у власти Эрдоган усилил влияние религии в образовании и государственных институтах. Расширилась сеть религиозных школ, увеличилось число курсов Корана, а религиозные наставники получили доступ к образовательным учреждениям. Одновременно из школьных программ исчезли отдельные научные темы, включая теорию эволюции.

Ключевую роль в этой системе играет управление по делам религии, которое обладает значительным бюджетом и широким присутствием в обществе и за его пределами.

Однако попытка перестроить общество не привела к исчезновению протестных настроений. Переломным моментом стали массовые протесты в парке Гези в 2013 году. Тогда на улицы вышли миллионы людей, значительную часть которых составляли молодые граждане, студенты и выпускники. Эти события закрепили в стране устойчивую традицию молодежного политического участия.

Позднее протестные волны повторялись, включая массовые выступления после арестов оппозиционных политиков и решений против университетов. Власти отвечали жесткими мерами, включая задержания и разгон демонстраций.

Сегодня ситуация усугубляется экономическим давлением. Молодые турки сталкиваются с трудностями при поиске работы, ростом цен и ощущением отсутствия перспектив. Опросы показывают высокий уровень усталости общества и недоверия к будущему.

Особенно тревожной тенденцией стало стремление значительной части молодежи покинуть страну. По данным исследований, большинство молодых людей готовы уехать за границу при первой возможности.

Несмотря на заявления властей о «новом веке Турции», молодежная часть общества все чаще воспринимает текущую систему как закрытую для социальных лифтов. Это формирует устойчивый запрос на перемены, который с каждым годом становится все более заметным.

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