В Беларуси ускорился рост цен
- 10.06.2026, 15:55
Какие товары и услуги подорожали сильнее всего?
По сравнению с прошлым маем, цены в Беларуси стали дороже на 4,8%, по сравнению с началом года – на 2,6%, а с этим апрелем – на 0,1%.
Питание в мае подорожало в среднем на 4,9% по сравнению с прошлым маем, непродовольственные товары прибавили в цене в среднем на 2%, а платные услуги – целых 8,5%, такие данные приводит «Белстат».
Если смотреть на изменение инфляции за месяц, то цены на продукты утонули на 0,2% (из-за падения цен на сезонные овощи и фрукты, которые только что появились), цены на услуги выросли на 0,4% (в том числе, из-за повышения тарифов на билеты на поезда и услуги связи), а непродовольственные товары прибавили в цене 0,1%. В целом получилось плюс 0,1% к ценам по сравнению с апрелем.
За пять месяцев этого года – с января по май – цены в Беларуси выросли на 2,6%. Инфляцию по итогам 2026-го чиновники хотят удержать в пределах 7% годовых. Ранее глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что ситуация с ценами на товары и услуги «в целом развивается даже чуть лучше прогнозов», а базовая инфляция (без учета сезонных овощей и фруктов, а также регулируемых тарифов) по прогнозам до конца года ожидается на уровне около 5%.
В Беларуси действует жесткий госконтроль ценообразования, который ограничивает надбавки импортеров и торговли. Процесс находится под постоянным совместным контролем КГК, Нацбанка, март и правительства.